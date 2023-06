Esclusiva: panchina Pisa, incontro per gli accordi con De Rossi

Anche il Pisa sta per scegliere l’allenatore. Dopo aver sondato vari profili, il club nerazzurro vuole raggiungere tutti gli accordi con Daniele De Rossi. Quest’ultimo ha risolto il contratto con la Spal, il pressing del suo grande amico Kolarov (neo direttore sportivo del club campano) sta per andare in porto. C’è stato un incontro, siamo vicini agli accordi definitivi. Il Pisa ha pensato a Pirlo e ad altri profili, adesso la trattativa con De Rossi è in uno stato avanzato.

Foto: Instagram Spal