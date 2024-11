Esclusiva: panchina Modena, gli aggiornamenti

Il Modena ha esonerato Bisoli, com’era chiaro da ieri pomeriggio, ma sul sostituto deve prendere una decisione. Contatti con l’agente Tinti che ha proposto sia Cristian Bucchi che Andrea Pirlo, due nomi in ballo da ieri. Pirlo può allenare con il nuovo regolamento pur essendo stato esonerato in questa stagione dalla Sampdoria. C’erano stati sondaggi indiretti con Stroppa (fin qui non troppo convinto), mentre non sono stati approfonditi i contatti con Semplici, un altro potenziale candidato. Molti tifosi spingono per Attilio Tesser, ancora sotto contratto con la Triestina, ma per il momento il Modena valuta altre soluzioni con la necessità di arrivare presto alla definizione, c’è una gara delicata contro la Carrarese prima della sosta.

Foto: Modena logo