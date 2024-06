Esclusiva: panchina Lazio, da Allegri a Sarri e Baroni. Le ultimissime

La Lazio ha salutato Tudor, come era ampiamente prevedibile. Dimissioni, come abbiamo svelato nel pomeriggio. E adesso deve scegliere il nuovo allenatore senza perdere troppo tempo. La telefonata (confermata) di Lotito ad Allegri non ha dato fin qui sviluppi concreti: c’è un grande rapporto tra i due, ma abbiamo spiegato come il sondaggio andasse preso come tale e soprattutto andasse raccontato. Non abbiamo fin qui riscontri su Maurizio Sarri e neanche su un contatto – come riportato da qualche fonte – con Lotito. Se ci saranno novità e sviluppi, vedremo nei prossimi giorni. Tra tutti gli altri nomi fatti, senza escludere qualsiasi pista perché le cose cambiano da un’ora all’altra, quello più credibile oggi chiama in causa Marco Baroni. Qualche altro nome è poco credibile a prescindere. Stamattina c’è stata una telefonata tra Il direttore sportivo Fabiani e lo stesso allenatore in uscita dall’Hellas malgrado un altro anno di contratto. Baroni ha messo in stand-by Monza e Udinese (ieri un colloquio con la famiglia Pozzo), ha il Cagliari in pressing, ma è chiaro che se la Lazio affondasse sarebbe un’occasione quasi unica in carriera. Vedremo se gli scenari saranno questi o se cambieranno come spesso accade in casa Lazio.

Foto: Instagram Allegri