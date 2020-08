Esclusiva: panchina Genoa, le ultime

Il Genoa deve scegliere l’allenatore, lo aveva individuato in Vincenzo Italiano. Vedremo se la scelta dello Spezia di non liberarlo sarà definitiva, oggi è proprio così (parole di Volpi). Roberto D’Aversa si libererà dal Parma, ma non è scontato che sia lui, dipenderà dai rapporti con Faggiano. E anche dalla possibilità che D’Aversa scelga una pausa di riflessione, vedremo. Faggiano ci aveva spento qualsiasi ipotesi Maran quando venti giorni fa lo avevamo accostato al Genoa. Ma ieri sera ci sono stati contatti con Maran: se Italiano restasse blindato e D’Aversa dovesse preferire di concedersi una pausa con il Parma ormai alle spalle, le smentite su Maran di venti giorni fa…