Esclusiva: panchina Cosenza, non solo Zaffaroni. Gli scenari

Roberto Occhiuzzi non ha più la fiducia del Cosenza: come raccontato ieri, il club ha deciso per l’esonero, decisione che rientrerebbe solo per situazioni oggi imponderabili. Il ritorno di Zaffaroni è una possibilità, ma intanto vengono valutate altre ipotesi. Zenga è un sogno (non semplice), ci sono stati contatti con Cosmi in una mini lista che comprende Bisoli, Boscaglia e Dionigi. Quest’ultimo era stato cercato diversi mesi fa, ma non fu trovato l’accordo, ora c’è anche il Vicenza.

Foto: sito ufficiale Cosenza