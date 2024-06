Raffaele Palladino firmerà per la Fiorentina, dopo la svolta dello scorso weekend con il cambio agente (da Riso e Minieri) che ha messo in discesa la trattativa. Possiamo darvi le cifre dell’accordo: biennale da 1,6 milioni più bonus con opzione per una terza stagione in viola, in tal caso l’ingaggio salirebbe a 2 milioni più bonus. Adesso la firma e l’annuncio.