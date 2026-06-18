Esclusiva: Palestra, l’Inter aumenta e si prepara alla svolta. I dettagli

18/06/2026 | 12:06:34

Marco Palestra e l’Inter. Dopo giorni e giorni di silenzio, ci avviciniamo sempre più a un possibile rilancio per il terzino-esterno classe 2005 reduce da un’interessante esperienza a Cagliari. Già, perché l’Inter ha intenzione di aumentare offerte e di avvicinarsi o addirittura a toccare quota 50 milioni. Per l’Atalanta la base da 50 milioni è fondamentale, si può essere d’accordo oppure no ma questa è la strategia. E l’Inter vuole andare fino in fondo dopo aver memorizzato che Palestra ha attenzioni solo per il club nerazzurro. Contatti profondi e summit segreti, la strada è spianata per arrivare a una soluzione. Intanto, l’Atalanta mantiene i contatti vivi con il Nottingham Forest per Savona, un’esclusiva di diverse settimane fa.

Foto: X Azzurri