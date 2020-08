Il Palermo vuole chiudere l’operazione Simone Corazza, un grande colpo per l’attacco. Ma con la Reggina può essere definita un’altra operazione, quella che riguarda il centrocampista Nicolò Bianchi, a conferma delle grandi ambizioni del club che – da poco promosso in Serie C – vuole provare subito la scalata in B con Boscaglia in panchina.

Foto: logo Palermo