Esclusiva: Palermo, no stop per Martella. Ma spunta Balkovec

Il Palermo è in trattativa con la Ternana per il terzino sinistro Bruno Martella, trattativa in stato avanzato. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, la Ternana ha chiesto l’obbligo ma si sta lavorando per arrivare a una soluzione. Nelle ultime ore il Palermo ha chiesto informazioni per Jure Balkovec, terzino sinistro sloveno classe 1994, attualmente in Turchia con l’Alanyaspor. Il Palermo ha offerto 200 mila per il prestito con riscatto che potrebbe diventare obbligato in caso di promozione in Serie A.

