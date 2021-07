L’interesse di qualche giorno fa, ve ne avevamo parlato, ora siamo in dirittura. Il Palermo prende un attaccante dalla Juve, si tratta di Matteo Luigi Brunori, classe 1994, nell’ultima stagione in prestito all’Entella. Brunori ha aspettato qualche proposta dalla Serie B, ma poi ha sciolto le riserve per il trasferimento in Sicilia. Siamo ai dettagli, dopo Fella in rosanero anche Brunori.

FOTO: Logo Palermo