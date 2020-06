Esclusiva: Palermo, la pole è di Fabio Caserta. Ma ora…

Il Palermo sta inseguendo l’allenatore per la prossima stagione, con calma e con un progetto ambizioso. Sono stati fatti tanti nomi, da Boscaglia ad Auteri, ma la selezione è ormai stata fatta. Nel senso che, in cima al gradimento del club rosanero, c’è Fabio Caserta, in passato molto vicino al Frosinone. Caserta ha un contratto in scadenza ed è massimamente concentrato sulla Juve Stabia, dopo i risultati che lo hanno portato a recuperare brillantemente punti in classifica in seguito al difficile avvio di stagione. Il Palermo aspetta e, intanto, dopo la promozione recentemente ottenuta e che ha consentito di uscire dall’inferno della Serie D, osserva Caserta.

Foto: sito ufficiale Juve Stabia