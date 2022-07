Esclusiva: Palermo, in arrivo Nedelcearu e Sala

Il Palermo chiude un doppio colpo. Raggiunto l’accordo con il Crotone per il difensore rumeno Ionut Nedelcearu, classe 1996, che il club calabrese aveva acquistato dall’Aek Atene e che ovviamente aveva chiesto il trasferimento dopo la retrocessione in Serie C. Il Palermo ha definito anche l’arrivo di Marco Sala, esterno sinistro classe ‘99 cresciuto nelle giovanili dell’Inter e di proprietà del Sassuolo.

Foto: sito Palermo