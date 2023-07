Esclusiva: Palermo, forte interesse per Rivas. E c’è anche il Venezia

Il pirotecnico mercato del Palermo probabilmente non finirà qui. Nelle ultime ore è entrato a sorpresa Rigoberto Rivas nel mirino del club rosanero. Ci sono stati contatti indiretti con la Reggina, la valutazione è di circa 1,5 milioni. Ma è normale che il Palermo voglia aspettare le prossime ore e le novità sul club amaranto, oggi è attesa la decisione del Collegio di Garanzia sul ricorso legato alla riammissione in Serie B. Su Rivas c’è anche il Venezia, ma il Palermo oggi è in pole.

Foto: Rivas Instagram