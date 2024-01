Esclusiva: Palermo, forte interesse per Amian

Il Palermo cerca un terzino destro che possa adattarsi da centrale. I rosanero hanno sondato Diakité della Ternana nelle scorse settimane, ma il primo obiettivo è Kelvin Amian, classe 1998, che ha un lungo contratto con lo Spezia (scadenza 2026). Amian piace a qualche club di Serie A, Cagliari compreso, ma il Palermo vuole fare una proposta importante allo Spezia che nel frattempo si prepara a riaccogliere Vignali in uscita dal Como. E per il centrocampo va avanti la trattativa con la Juventus per il cartellino di Filippo Ranocchia destinato a lasciare Empoli nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Amian