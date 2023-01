Il Palermo chiude un bel colpo per il presente e per il futuro. Accordo raggiunto con il Pontedera per Giuseppe Aurelio, esterno sinistro del Pontedera, fino qui 4 gol e 7 assist. Sono stati perfezionati i dettagli, al punto che Aurelio tra un’ora arriverà a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. E poi firmerà il contratto di 4 anni e mezzo che lo legherà club rosanero.