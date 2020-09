Colpo a centrocampo per il Palermo. E’ fatta per il centrocampista svincolato Moses Odjer, classe ’96, Trapani e Salernitana le sue ultime esperienze in Serie B. Un’operazione importante per il nuovo corso rosanero, visto che Odjer garantisce equilibri a centrocampo. L’accordo è stato già definito, al punto che domani Odjer è atteso in città per firmare il contratto che lo legherà al club rosanero.

Foto: Twitter Trapani