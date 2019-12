Un attaccante per proseguire la marcia verso la Serie C. Il Palermo continua a pensare in grande e poco fa ha ottenuto il sì di Roberto Floriano, classe 1986, in uscita dal Bari. E’ lui la priorità per mettere a disposizione di Pergolizzi una pedina che con la Serie D c’entra poco. Il Bari ha dato il placet. Ora il Palermo ha intenzione di chiudere nel giro di pochi giorni.

Foto: Instagram giocatore