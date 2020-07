Esclusiva: Osimhen, l’agente chiede tempo al Napoli. Intanto parla con Liverpool e United

William D’Avila è il nuovo agente di Victor Osimhen e sta giocando su più tavoli. Non è bastato fin qui quanto fatto dal Napoli, dal pressing totale, alla visita in città, all’intesa di massima con il Lille da 50 milioni più bonus. E le stesse dichiarazioni di stamattina di un dirigente del club francese vanno prese con le pinze perché poi contano tuto gli accordi. E quelli con D’Avila non ci sono, anzi il suo manager sta prendendo tempo e la cosa puzza di bruciato. Quindi chi ha parlato di accordo totale e di visite imminenti è andato oltre. Certo, se il Napoli non prendesse Osimhen sarebbe una beffa clamorosa ma ora il pericolo esiste. E la situazione, almeno in queste ore, è bloccata. Evidentemente D’Avila sta lavorando per portare una nuova offerta: non ha detto no al Napoli ma il fatto che continui a prendere tempo su accordi da definire è già molto più di un indizio. Ci risulta che D’Avila abbia avuto contatti con il Manchester United ma anche e soprattutto con il Liverpool, è evidente che voglia giocare al rialzo e che intenda coinvolgere le big della Premier. Certo, il Napoli ha avuto Osimhen sotto il naso, ora la situazione sta prendendo una piega pericolosa. Una trattativa “è fatta” alle firme, dopo le visite che non possono essere anticipate per una pura declamazione verbale. Ora il Napoli si trova appeso, dopo due mesi, a inseguire Osimhen. In attesa della parola definitiva ma dopo aver riscontrato quanto di molto pericoloso stia accadendo in queste ore.