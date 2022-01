Esclusiva: Olivieri in uscita da Lecce, c’è il Crotone

Marco Olivieri potrebbe lasciare il Lecce entro il 31 gennaio, L’attaccante classe 1999 è in prestito alla corte di Baroni, il cartellino è della Juve, e nelle ultime ore ci sono stati movimenti. Molto interessato, a sorpresa, è il Crotone che cerca uno specialista offensivo con quelle caratteristiche. Sondaggi anche della Spal, ma in Calabria la visibilità di Olivieri (titolare poco fa in Coppa Italia contro la Roma) sarebbe superiore, in attesa della decisione definitiva.

Foto: Twitter Lecce