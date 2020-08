Esclusiva: Oddo-Pescara, incontro nella notte. Gli scenari

Incontro nella notte tra il presidente Sebastiani e Massimo Oddo. Si è parlato di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina del Pescara, la squadra della sua città. E sarebbe un ritorno importante dopo la promozione in Serie A, un modo anche per dimenticare le delusioni di Perugia e di una pessima gestione societaria. L’impegno di Oddo non sarebbe per una sola stagione e questo aspetto diventa fondamentale per arrivare a un’intesa. Le parti si riaggiorneranno, entro sabato il Pescara sceglierà, difficile che ci sia una svolta societaria. Sottil spera in una conferma, Di Biagio è una soluzione sullo sfondo, intanto l’incontro con Oddo va segnalato in attesa di una decisione.

