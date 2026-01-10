Il presidente del Besiktas: “Stiamo lavorando per Nuno Tavares”. La Lazio lo libera per 15 milioni

Serdar Adali, presidente del Besiktas, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Nuno Tavares che possono essere sintetizzate così: “Siamo al lavoro per ingaggiarlo”. I contatti con la Lazio verranno approfonditi nelle prossime ore o nei prossimi giorni, Tavares ha altre richieste (anche dall’Arabia) ma potrebbe accettare la soluzione turca. La Lazio chiede 15 milioni sull’unghia, il rapporto con Nuno è ormai ai titoli di coda. Occhio sempre alla possibilità di anticipare Pedraza, nostra esclusiva di diversi giorni fa, che arriverà a giugno ma che potrebbe essere della Lazio già in questo mese di gennaio dietro il pagamento di un indennizzo al Villarreal. Molto, se non tutto, dipenderà da Tavares…