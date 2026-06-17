Esclusiva: non solo Torino, anche la Roma sul portiere Mascardi

17/06/2026 | 13:30:01

Diego Mascardi lascerà probabilmente lo Spezia, stiamo parlando di un portiere giovane (classe 2006) dalle buone qualità. Un anno fa di questi tempi era stato seguito dal Napoli, pochi giorni fa vi abbiamo parlato del Torino che resta in corsa. Alla lista ristretta di pretendenti aggiungiamo la Roma che si è informata nelle ultime ore e gradisce il profilo. Anche i giallorossi si iscrivono così alla corsa per Mascardi, la valutazione dello Spezia è di un paio di milioni più bonus.

Foto: Instagram Mascardi