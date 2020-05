Esclusiva: non solo Pirlo, alla Juve Under 23 piace anche Scienza per la panchina. E Storari…

La Juve Under 23 sta programmando il futuro e vale diverse soluzioni per la panchina. Ci sono stati discorsi con Andrea Pirlo per quello che sarebbe il primo battesimo da allenatore per l’ex centrocampista. Discorsi che ovviamente andranno approfonditi. Un profilo che piace molto è quello di Beppe Scienza che ha fatto molto bene a Monopoli, ottenendo risultati di spessore e imponendosi soprattutto nelle gare in trasferta. Un bilancio di assoluto livello e che ha incuriosito il club bianconero. Non sono da escludere altre novità nell’organigramma, per esempio un ruolo per Marco Storari che proprio con la Juve (quella dei grandi) ha concluso la sua lunga carriera di portiere.

Foto: Twitter personale Pirlo