Esclusiva: non solo McKennie, anche Kean può entrare nell’affare Zaniolo

Nicolò Zaniolo sta trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo gli impegni in Nations League. I prossimi giorni saranno importanti in chiave mercato, si troverà una soluzione in base alla clausola da 35 milioni che – come già raccontato – è ampiamente trattabile. Zaniolo sta mantenendo un atteggiamento di grande rispetto verso il Galatasaray, non ha chiesto di essere ceduto, ma la priorità resta il rientro in Italia già in questa sessione di mercato. Tra i tanti nomi di club attribuiti a Zaniolo, alcuni senza grande profondità, la Juve continua ad occupare un ruolo importante. Domani ci sarà un vertice con il Galatasaray, non alla presenza del club bianconero, per capire la fattibilità dell’inserimento di un calciatore da scegliere per facilitare l’operazione Zaniolo. Avevamo parlato di McKennie la settimana scorsa, confermiamo l’indizio ma possiamo aggiungere il nome di Kean, un altro profilo che potrebbe piacere al Galatasaray. A maggior ragione se i turchi non avessero la certezza di trattenere Icardi – priorità assoluta – con i preliminari di Champions in arrivo.

Foto: twitetr Juve