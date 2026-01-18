Esclusiva: Noa Lang, c’è l’offerta del Galatasaray. I dettagli

18/01/2026 | 19:46:30

Conferme totali. Rispetto a quanto vi abbiamo anticipato ieri, possiamo dare i dettagli dell’offerta Galatasaray per Noa Lang: 2 milioni di prestito e altri 30 milioni per il diritto di riscatto. L’esterno olandese classe 1999 ha dato apertura, nei prossimi giorni si lavorerà per i dettagli tenendo conto che il Napoli è atteso da una delicatissima trasferta Champions a Copenaghen. Noa Lang ha aperto al trasferimento in Turchia, nelle ultime ore – come raccontato – c’erano stati sondaggi da club della Premier (in modo particolare e il Fulham) ma adesso il Galatasaray lavora per chiudere.

Foto: sito UEFA