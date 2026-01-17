﻿Esclusiva: Noa Lang, il Galatasaray prepara offerta. Tre club inglesi alla finestra

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni, ma non in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. La novità è che il Galatasaray ha in mente di presentare un’offerta importante superiore ai 25 milioni nei prossimi giorni. Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham, ma è quello che sta insistendo di più con la possibilità di arrivare fino in fondo. Non siamo in una situazione avanzata, ma i contatti sono fitti e presto si potrebbe entrare nel vivo.