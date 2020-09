Esclusiva: Nielsen verso la Pro Vercelli. Marchi: Catania favorito sul Ravenna. Blondett: Perugia

La Reggina sta chiudendo tre operazioni in uscita. Per il centrocampista Nielsen la Pro Vercelli sta avanzando e potrebbe definire l’operazione entro domani. Sul difensore centrale Paolo Marchi c’era il Ravenna, ma nelle ultime ore il Catania è in corsia di sorpasso. Dopo aver rifiutato Viterbese e Catanzaro, il difensore Blondett può dire sì al Perugia in un’operazione che, come anticipato, porterebbe il terzino sinistro Di Chiara alla Reggina.

Foto: logo Reggina