Esclusiva: Nicolas Viola, il Pisa rilancia. I dettagli

Nicolas Viola è stato uno degli artefici della salvezza, ma fin qui nessun segnale del Cagliari malgrado un contratto scaduto ieri. E così il Pisa in giornata ha presentato un’offerta biennale con possibile opzione, precisa richiesta di Pippo Inzaghi che ritiene il centrocampista una priorità. Ricordiamo che Nicolas Viola non aveva effettuato alcuna visita la settimana scorsa con il Pisa, tuttavia ora ci sono i margini per arrivare a una soluzione con il club toscano. Sullo sfondo restano Cremonese e Palermo, ma il Pisa sta accelerando.

Foto: instagram Serie A