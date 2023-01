Esclusiva: Nicola si gioca tutto contro il Torino. Il sogno Salernitana è Mazzarri

La Salernitana non è contenta di Davide Nicola. E forse dire che non è contenta può essere un eufemismo. Nulla c’entra la classifica, confortante, ma il profitto tecnico-tattico non ritenuto all’altezza. Ci sarebbe stata la possibilità di cambiare durante la lunga sosta, il club ha preferito nuovamente accordare fiducia ma senza troppa convinzione. Certo, contro il Milan si può perdere ma l’atteggiamento non è piaciuto. E quindi? Nicola si gioca tutto o quasi tutto contro il Torino, un altro risultato negativo potrebbe costargli il posto. Il sogno del direttore sportivo De Sanctis è Walter Mazzarri, la sua stima è profonda e un tentativo verrà fatto. Poi chiaramente bisognerà capire la disponibilità o meno di Mazzarri. All’interno di una lista che comprende Ballardini, Semplici, forse Di Francesco, ma prima ultima spiaggia o quasi per Nicola.

Foto: sito ufficiale Salernitana