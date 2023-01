Esclusiva: Nicola-De Sanctis, rapporto insostenibile. Da Mazzarri (sogno) a D’Aversa-Di Francesco

Davide Nicola e la Salernitana: a rischio non da oggi, ma da almeno 10 giorni. Il suo rapporto con De Sanctis è insostenibile, hanno divergenze assolute e il mercato delle ultime due settimane sarà condizionato anche dalle decisioni che il presidente Iervolino prenderà sull’allenatore. Non a caso che la Salernitana ha bloccato alcune situazioni di mercato, compreso Henry, perché la vicenda allenatore è troppo importante. L’8-2 in casa dell’Atalanta può fare la differenza, anzi dovrebbe fare la differenza. Anche se la prossima avversaria si chiama Napoli e abbiamo detto tutto. Ma la sconfitta ha amplificato un rapporto già insostenibile. Il 4 gennaio scorso vi avevamo parlato del sogno Mazzarri, c’erano stati contatti ferventi, ma non sarà semplice arrivare a una soluzione. In quella lista resiste Di Francesco (ancora sotto contratto), c’è Roberto D’Aversa che può diventare la mina vagante proprio per le suddetti situazioni, più defilato Semplici.

Foto: sito ufficiale Salernitana