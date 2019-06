Esclusiva: Nesta al Frosinone, ci siamo! Già lunedì…

Alessandro Nesta ha ormai vinto la volata con Fabio Grosso per la panchina del Frosinone. Dopo il weekend è previsto il ritorno di Nesta da Miami dove sta trascorrendo un breve periodo di relax per mettere nero su bianco. Fabio Grosso è stato in lizza fino all’ultimo, ma è stato scavalcato dall’ex difensore del Milan che avrà così una nuova opportunità dopo l’esperienza di Perugia. Tra l’altro Nesta è libero di firmare e le valutazioni sono state tutte positive, al punto che il Frosinone ha sciolto le riserve.

Foto: Sito Perugia