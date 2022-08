Esclusiva: Ndombele-Napoli, domani le visite. Le cifre

Tanguy Ndombele sarà un nuovo centrocampista del Napoli. In leggero ritardo rispetto a quanto vi avevamo già raccontato lo scorso gennaio, operazione andata in porto una sessione dopo. Ma di sicuro è un grande colpo per il centrocampo, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle ultimissime ore sono state programmate le visite con il via libera del Tottenham, domani Ndombele sarà in Italia e si metterà a disposizione del suo nuovo club. Un rinforzo molto importante per le ambizioni del club azzurro. Sulle cifre confermiamo quanto anticipato: 500 mila e non un milione per il prestito oneroso, 30 milioni per il diritto di riscatto.

Foto: Instagram Ndombele