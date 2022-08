Esclusiva: Navas al Napoli, ecco come. Gli scenari per Meret

Keylor Navas al Napoli è questione di tempo. Non ci risultano missioni in corso a Parigi, ma la forte volontà di chiudere. E come raccontato ieri, il portiere ha già chiesto qualche importante indicazione a Donnarumma su quello che sarà il suo prossimo futuro. Morale: sarebbe sorprendente oggi se Navas non fosse il nuovo portiere del Napoli. E il club azzurro, come vi abbiamo anticipato, non si lascia condizionare dalla vicenda Meret, al punto che se non arrivassero proposte (Torino o estero) il Napoli potrebbe anche decidere di restare con tre portieri. Navas è collegato a Fabian Ruiz, ma il Napoli vorrebbe prenderlo dopo la risoluzione del contratto con il Paris-Saint Germain in modo da sfruttare il Decreto Crescita con un biennale, questa è la strada da seguire. Il Napoli e Navas hanno scelto, in caso di tempistica veloce le visite potrebbero essere programmate per il fine settimana. Ma ormai si tratta di dettagli perché Navas e il Napoli sono promessi sposi.

Foto: Instagram Navas