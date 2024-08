Esclusiva: Napoli, possibile svolta Arthur. Con Folorunsho collegato

Il Napoli cerca un altro centrocampista dopo aver capito che non ci sono più margini per Gilmour, a maggior ragione dopo il grave infortunio che ha coinvolto O’Riley, nuovo acquisto del Brighton. E così il Napoli cerca un altro centrocampista, ci sono stati contatti avanzati con la Juventus per Arthur in prestito secco. Il club bianconero pagherebbe 2-3 mesi di stipendio rispetto ai 6 milioni netti che il brasiliano percepisce, quindi bisogna trovare una quadra. Ma c’è apertura. Non dimentichiamo che l’agente di Arthur è quel Federico Pastorello che ha appena completato l’operazione Lukaku con il Napoli. Stasera ci sarà un aggiornamento telefonico, non possiamo dire di essere ai dettagli ma sulla strada giusta per trovare una soluzione. A quel punto dopo Gaetano (destinazione Cagliari), il Napoli libererebbe Folorunsho alle condizioni giuste: la Lazio è il club preferito dal calciatore, ma occhio alla Fiorentina che anche oggi ha sondato e che era in lizza – come svelato – già qualche settimana fa. A maggior ragione in caso di passaggio del turno in Conference, i viola potrebbero decidere di uscire allo scoperto garantendo l’obbligo. E a quel punto la Lazio dovrebbe assestarsi sulla stessa posizione.

