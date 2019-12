Esclusiva: Napoli-Lobotka presto nel vivo. Quel tentativo (disperato) per Xhaka. E Koutris…

Stanisla Lobotka vuole il Napoli a ogni costa. Ritiene completata la sua esperienza con il Celta Vigo, ha avuto una promessa sul fatto che la clausola da 50 milioni possa avere un taglio del 50 per cento. La pista della vigilia di Natale è assolutamente confermata, anche se bisogna mettere a posto diverse cose (commissioni in testa) e bisogna aspettare il rientro di Giuntoli e De Laurentiis dalle vacanze. Per Gattuso il centrocampista è la priorità assoluta. Torreira oggi è bloccato dall’Arsenal. Scartato Berge, sempre più complicato Paredes (occhio alla Juve…), il tentativo delle ultime ore è stato fatto per Granit Khaka, centrocampista in uscita dell’Arsenal che i suoi agenti hanno promesso all’Herta Berlino. Khama piace molto, Lobotka di più ma bisogna entrare nel vivo e presto il Napoli formalizzerà un’offerta. Capitolo terzino sinistro: Ghoulam ha un mercato fin qui timido, paga i problemi avuti negli ultimi due anni e ha un ingaggio alto. Al Napoli piace Ricardo Rodriguez, che Gattuso conosce bene, ma non si è andato otre un sondaggio con il Milan. Piace di più Leonardo Koutris, classe 1995 dell’Olympiacos che può essere soprattutto un investimento per giugno visto che ha un contratto ibn scadenza nel 2021. Aggiornamento su Hysaj: la Roma insiste, per subito o per giugno, il Napoli deciderà presto se tenerlo o se cederlo visto che non ci sono da tempo margini per il rinnovo.

Foto: Marca