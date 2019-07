Esclusiva: Napoli, la missione di Giuntoli è anche per Rodrigo!

Occhio ai depistaggi. Cristiano Giuntoli ha lasciato l’Italia per volare in Spagna. Madrid per convincere il Real a cedere James Rodriguez? Di sicuro, quello di James è un nome molto caldo, da sempre caldo, ma i tempi non saranno brevissimi nel continuo braccio di ferro. Ma la missione può comprendere altri obiettivi segreti. Non tanto segreti visto che vi abbiamo raccontato il totale gradimento di Carlo Ancelotti nei riguardi di un attaccante completo come Rodrigo. E tra Madrid e Valencia c’è poca strada da fare, incontri segreti da perfezionare. Al Napoli piace moltissimo il classe ’91, ci si può arrivare per una cifra inferiore ai 60 milioni inizialmente chiesti dal Valencia. Di molto inferiore, il Napoli ci sta lavorando. E Rodrigo val bene una missione, tra depistaggi, eventuali e varie.

Foto: Twitter ufficiale Liga