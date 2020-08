Esclusiva: Napoli, due centrali e due esterni offensivi. No a Tagliafico. Le ultime sulle cessioni

Il Napoli non si è strappato e non si strapperà i capelli quando ha saputo che Gabriel firmerà per l’Arsenal, l’aveva messo in preventivo. Le priorità sono le cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e Milik. Koulibaly resta un promesso sposo del Manchester City, bisogna soltanto pazientare. E Allan dell’Everton, a meno che non arrivi un rilancio clamoroso da parte di un club che possa scardinare la totale preferenza che il centrocampista brasiliano ha dato a Carlo Ancelotti. Ghoulam resta in orbita Wolverhampton, mentre su Milik la situazione è bloccata, se la Juve chiudesse per Dzeko la Roma lo chiederebbe in automatico. I difensori centrali saranno due, Matvienko resta in evidenza perché può giocare anche a sinistra. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, è un obiettivo sempre concreto.

Foto: twitter Napoli