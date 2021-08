Esclusiva: Nandez, l’Inter aspetta il via libera. Nel pomeriggio nessun vertice

L’Inter aspetta il via libera per Nahitan Nandez. Il centrocampista rientrerà nelle prossime ore dalla vacanze in Uruguay dopo un supplemento dovuto alla Copa America. E anche alla trattiva in corso tra il Cagliari e il club neroazzurro. Almeno nelle prossime 2/3 ore non sono previsti incontri tra le due società. Ma l’Inter, che ha messo da tempo Nandez in cima alla lista rispetto agli altri candidati, ha il sì del diretto interessato che vuole ad ogni costo indossare la maglia neroazzurra. Nell’operazione è coinvolto Nainggolan che il Cagliari non vede l’ora di riabbracciare. Aggiornamenti nelle prossime ore, le condizioni sono chiare (prestito oneroso con diritto di riscatto ed eventuale partecipazione neroazzurra all’ingaggio di Nainggolan), ecco perché almeno fino a stasera non è stato confermato il summit tra i due club.

FOTO: Sito ufficiale Cagliari