Esclusiva: Mustacchio-Reggina non si fa. Spinge il Padova ma c’è l’Alessandria

Mattia Mustacchio alla Reggina non si fa. C’erano gli accordi per l’esterno offensivo classe 1989 fuori lista a Crotone e in partenza da settimane ma nel pomeriggio Mustacchio ha comunicato di preferire il trasferimento al Nord per motivi personali.

Spinge il Padova ma c’è anche l’Alessandria molto interessata, deciderà Mustacchio che preferirà andare in Serie C piuttosto che in B pur di avvicinarsi a casa.

Foto: Sito Perugia