Esclusiva: Morata-Inter, l’esito dell’incontro

È terminato da pochi minuti l’incontro tra l’Inter e Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, alla presenza dell’intermediario Bozzo. “L’incontro è andato bene, ma non posso aggiungere altro”, ha detto proprio Bozzo. Possiamo aggiungere questo: l’Inter ha ribadito la volontà di pagare 15 milioni, bonus compresi. Senza avvicinarsi alla clausola di 20 milioni abbondanti chiesta dall’Atletico Madrid. Ora il club spagnolo, che ha sempre chiesto la clausola, darà una risposta. Gli accordi sull’ingaggio non sarebbero un problema, ma bisogna aspettare la risposta del club spagnolo. Le altre piste (Balogun e Beto) hanno costi più alti. La situazione è fluida, il discorso vale per Roma (Morata è una priorità) e Juve (legata alle cessione): chi decide di pagare la clausola potrebbe avere una corsia preferenziale. Oggi i passi più importanti li ha mossi l’Inter, ma alle condizioni che abbiamo raccontato. E quindi serve aspettare.

Foto: Instagram Morata