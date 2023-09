Reggiana e Benevento stanno lavorando in questi minuti per lo scambio, vedremo se ci sarà la fattibilità per andare fino in fondo. Al Benevento piace Adriano Montalto, attaccante spesso protagonista in Serie C, mentre la Reggiana sta lavorando per il centrocampista Andres Tello, profilo già seguito nei giorni scorsi.

Foto: Instagram Montalto SportHeroes