Esclusiva: Caicedo, l’offerta Chelsea sale a 60 milioni di sterline. Ma il Brighton gioca al rialzo

Moises Caicedo è un autentico uomo mercato per le sue grandi qualità: centrocampista centrale di talento, 21 anni compiuti a novembre, gli occhi delle big della Premier sul gioiello del Brighton. L’ultima offerta ufficiale è stata del Chelsea: 60 milioni con la possibilità di aggiungere bonus. Il Brighton gioca al rialzo, chiede di più, l’intenzione sarebbe quella di tenerlo a gennaio per studiare poi con calma le eventuali offerte per la prossima estate. Non è escluso un rilancio del Chelsea, per ora il Brighton tiene duro.

Foto: Twitter Caicedo