Esclusiva: Modolo il primo regalo per Inzaghi alla Reggina

La Reggina ha annunciato Filippo Inzaghi per la panchina, contratto triennale e un programma molto ambizioso. E molto presto arriveranno i regali di mercato, c’è già un primo obiettivo concreto. Si tratta di Marco Modolo, difensore centrale 33enne con un contratto in scadenza a Venezia. Inzaghi lo ha allenato, lo conosce bene, le strade probabilmente si ricongiungeranno presto in Calabria.

Foto: sito Venezia