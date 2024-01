Esclusiva: Modena, interesse per Gondo. Ma la Reggiana…

Il Modena ha pensato a Cedric Gondo, un profilo che piace molto per l’attacco. Ci sono stati i primi sondaggi, ma per il momento la Reggiana non ha intenzione di aprire e ritiene Gondo una pedina importante. Vedremo se il Modena porterà argomenti convincenti.

Foto: Instagram Gondo