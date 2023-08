Esclusiva: Modena, domani la firma del difensore centrale Riccio

Il Modena cerca qualche altro rinforzo. E ha individuato il nuovo difensore centrale, una richiesta di Paolo Bianco che lo conosce molto bene. Stiamo parlando di Alessandro Pio Riccio, classe 2002, di proprietà della Juve e protagonista con la Next Gen. Domani ci sarà un incontro per definire i dettagli, ma sono già stati raggiunti gli accordi per il suo trasferimento in prestito al Modena.

Foto: Instagram Alessandro Riccio