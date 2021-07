Nuovo colpo del Modena che ha raggiunto un accordo di massima con il Cittadella per l’attaccante Roberto Ogunseye, classe 1995. Ogunseye era in una mini lista comprendente anche Gliozzi e Ardemagni, ennesimo colpo di in club – quello emiliano- che vuole stupire nel prossimo torneo di C.

Foto: Logo Modena