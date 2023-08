Esclusiva: Miretti, c’è anche il Monza. Ma la Juve aspetta

Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve, ma non è una decisione ancora presa. Può darsi che la Juve sciolga le riserve nei prossimi giorni, la Salernitana è in pressing, ma intanto nelle ultime ore si sono materializzati altri club. Il Bologna in primis, ma anche il Monza che vorrebbe fare un altro colpo a centrocampo. La Juve deciderà con calma, nel frattempo spera di chiudere prima altre operazioni (Zakaria al Monaco in testa),

Foto: Miretti Instagram