Jardim ha messo Joao Miranda in cima alla lista per la nuova difesa del Monaco. Dopo i contatti di ieri, l’offerta del club monegasco è di due anni, un pressing totale e la volontà di chiudere. Miranda ci sta riflettendo, in attesa resta il Marsiglia che è pronto a inserirsi per quella che oggi è una volata tutta francese. Ma il Monaco ha fretta…

Foto: beinsports