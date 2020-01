Joseph Minala è destinato a lasciare la Lazio nel giro di pochissimi giorni. Il centrocampista, classe 1996, ha necessità di giocare e proprio verso l’ora di pranzo si è materializzato il Livorno che ha voglia di chiudere subito per regalare un’altra pedina a Tramezzani. Svolta vicinissima, Livorno in pole, e nuova opportunità in arrivo per Minala.

Foto: Zimbio