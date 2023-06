Esclusiva: Milinkovic-Savic, la Juve da novembre. E quel gradimento di Simone Inzaghi

Sergej Milinkovic-Savic è una situazione da seguire. A novembre vi avevamo parlato di un accordo tra il suo agente Kezman e la Juve per l’estate. E confermiamo, ma negli ultimi mesi la Juve è stata coinvolta da vicende extracampo. Lotito continua a chiedere 35 milioni, malgrado un contratto in scadenza tra un anno. E confida ancora di trovare una soluzione per trattenerlo, ma deve esserci la reciproca convinzione. Ma occhio alle altre pretendenti in prospettiva: SMS piace da sempre a Simone Inzaghi, alla ricerca di un centrocampista dalla grande fisicità (compreso Kessie). Ma prima precedenza alla finale di Champions, sabato a Istanbul.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic